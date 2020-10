Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her gün test yaptırıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs önlemleri nasıl alındığına dair açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Her gün test yaptırıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Kalın; Doğu Akdeniz geriliminden, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgaline kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

-Şimdi öncelikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri dünyada bir düzen arayışı var. Hakkaniyete dayalı bir düzen kurulamadığı için bölgesel donmuş ya da dondurulmuş ihtilaflar da problem olmaya devam ediyor. Bu Suriye'de var, Arap Baharı sonrası yaşanan olaylar, Libya... Karabağ meselesi çok daha eski. Bir kere bu bağlam içerisinde görmek lazım.

-Karabağ meselesine baktığımız zaman 30 küsur yıldır çözülememiş bir mesele. Ermenistan defalarca Azerbaycan topraklarını işgal etmiş, ateşkesleri ihlal etmiş, yapılan anlaşmalara karşı eylemlerde bulunmuş. Bu süreci bir kere tarihi derinliği içerisinde okuduğunuzda Ermenistan'ın agresif, saldırgan tutumu bizi şaşırtmıyor. Yıllardır batılı devletler tarafından şımartılan, belki bu yönde hareket etmesi için kulağına bir şeyler fısıldanan bir küçük devletten bahsediyoruz. Mesele Ermenistan meselesi değil. Mesele daha büyük, orada bir güç mücadelesi... Güney Kafkaslarda hangi güç sistemi hakim olacak? Temel soru bu. Burada Azerbaycan; Türkiye, batı ittifakının da bir parçası olarak bütün bu bölgedeki ihtilafları Rusya'nın da katılımıyla birlikte çözelim diye bir perspektif geliştirdi. 2010 yılında Türkiye Oslo protokolleriyle Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmeye yönelik önemli bir adım attı.

-Temas, mesafe konularında hamdolsun çok iyi bir sınav verdik. Bugün de vaka sayılarının arttığı bir dönemde tehdit ortadan kalkmış değiş. Virüs dolanıyor. Tedbirlere uymaya devam etmemiz lazım. Biz her gün test oluyoruz. Hemen hemen her gün test oluyoruz. Cumhurbaşkanı'nın yakın ekibin testleri her gün yapılıyor. Mesaiye gitmeden önce testler yapılıyor ve takip ediliyor. Bu süreç boyunca biz de kalabalıklara girmedik, kurallara uyarak iyi getirdik.

