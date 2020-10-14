İzmir'de sahte içki operasyonunda tutuklananların sayısı 13'e çıktı

Aşınan bilgiye göre İzmir'de başlatılan sahte içki operasyonunda tutuklananaların sayısı 13 oldu.
Sahte içki operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklanmaıyla operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 13'e çıktı.
İzmir'de sahte içki operasyonu kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.
Aşınan bilgiye göre İzmir'de başlatılan sahte içki operasyonunda tutuklananaların sayısı 13 oldu.
Sahte içki operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklanmaıyla operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 13'e çıktı.
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