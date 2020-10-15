Soylu: 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin orada ne işi var?" diyenleri eleştirdi. Soylu, "Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Ortadoğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır" dedi.

Soylu, "DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı" diye konuştu.

'414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü'

Bakan Soylu, "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü" ifadelerini kullandı.