Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ülkemizi Ziyareti pic.twitter.com/QfCiZKXBf8 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 15, 2020

İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.