Karayolları'ndan 'çift taraflı ücret' iddiasına yanıt

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift taraflı ücret uygulamasına geçildiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa-Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur."