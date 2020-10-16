Keçiören'deki sağlık çalışanlarına saldırıda 5 şüpheliye istenen ceza belli oldu

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişi hakkında 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Hastaneye getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine 'hasta yakınları' hastane acilindeki sağlık çalışanlarına saldırdı.

Çalışanların kendilerini bir bölüme kapattığı ve kapıyı tutmaya çalıştığı görülürken o anlarda kapının zorlandığı ve dışarıdan bağırışların geldiği kameralara yansıdı.

Bir süre devam eden saldırıya karşı sağlık çalışanları kendi kendilerini korurken, daha sonra olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte sağlıkçıların bulundukları alandan çıkabildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında, 'kamu malına zarar verme', 'görevini yaptırmamak için direnme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.