Pencereden pompalı tüfekle ateş açmıştı: 4 kişiyi yaralayan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruluyor

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bir kişi evinin penceresine çıkarak elindeki pompalı tüfekle sağa sola rast gele ateş açmış ve olayda 3’ü çocuk toplam 4 kişi yaralanmış, şahıs ise ikna edilerek gözaltına alınmıştı.
Mahallede büyük paniğin yaşanmasına neden olayın detayları ortaya çıktı.
Olayda gözaltına alınan şahsın Oğuzhan G. olduğu belirlenirken, polis şahsın psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruyor.
Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.
Pencereden pompalı tüfekle ateş açmıştı: 4 kişiyi yaralayan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruluyorhttps://t.co/kcgMt9N7G5 pic.twitter.com/fLbuR5PCea— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 16, 2020
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