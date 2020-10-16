Pencereden pompalı tüfekle ateş açmıştı: 4 kişiyi yaralayan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruluyor

Avcılar’da bir kişinin pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açtığı ve 3’ü çocuk toplam 4 kişinin yaralandığı olayın detayları ortayı çıktı. Polis gözaltına alınan şahsın psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruyor.