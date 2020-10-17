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    Koronavirüs denetiminde elektrikli scooter dönemi

    Koronavirüs denetiminde elektrikli scooter dönemi

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    Türkiye
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    Tuzla’da vatandaşlara daha kolay ve daha hızlı hizmet verilmesi amacıyla Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda bundan böyle elektrikli scooter ile görev yapacak.

    Tuzla zabıtası tarafından ilk defa kullanılmaya başlanan “Bin Bin” adı verilen elektrikli scooter ile Korona virüs denetimi yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, vatandaşlara ve işletmelere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan Başkan Yazıcı’yı, elektrikli scooter aracı üzerinde gören vatandaşların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

    'Belediyecilik hizmetini en iyi şekilde sunmaya çalışacağız'

    Tuzla’da elektrikli araçların kullanımının artmasıyla birlikte, trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini azaltarak Tuzla’nın herkes için daha yaşanabilir hale gelmesi için önemli bir adım attıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Arkadaşlarımız ile yeni teknolojik bir cihazı denedik. Bundan sonra da kullanmaya başlayacağız. Cihazımız biliyorsunuz çok trend olan elektrikli bir cihaz. Fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan, alternatif ihtiyaç kaynakları ile çevreye duyarlı olan bu tür aletler dünyada çok tutulan ve kullanılan durumda. Bazı ülkelerde fosil yakıtlı araçlar yasaklandı. Biz de belediyecilik hizmetlerini denetlemek ve kontrol edebilmek adına, belli mahallelerde ve merkez noktalarda bu ‘Bin Bin’ denilen elektrikli araçlar ile çalışacağız. Hem alternatif enerji kaynağı kullanıp hem de daha hızlı ve mobilize bir şekilde belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalışacağız” dedi.

    'Çevreye duyarlı bir cihaz'

    Elektrikli scooter araçlarının çevreye duyarlı olduğunu da belirten Başkan Yazıc, ”Cihazın büyük avantajları var. Çevreye duyarlı bir kere. Alternatif elektrik kaynağı kullanıyor. Fosil yakıtlara ihtiyaç kalmayacak ve karbondioksit emisyonundan dolayı da çevreye duyarlı bir cihazdır. GPS bağlantısı var. Güzergâhları sürekli göreceğiz. Nereler denetlenmiş, nereler denetlenmemiş. Cihazın bu özellikleri sayesinde de personelimizin kim nerede, ne zaman, hangi sürede hangi aralıklarda denetlenip denetlenmediğini hizmet kalitesi açısından geri dönüş alacağız. Biz ekibimize güveniyoruz ama bu şekilde daha da verimli bir belediyecilik hizmeti sunma gayretimiz var” diye konuştu. 

    'Halkımızın kullanabileceği versiyonları da olacak'

    Yazıcı, elektrikli scooter araçlarının Tuzla halkına uygun versiyonlarının da olacağını belirterek ”Tabii bunu halkın kullanabileceği versiyonları da olacak. Biz bunu zabıtamıza şu anda alıyoruz. Halkımızın kullanacağı versiyonları ile Tuzla Sahili’nde, Tuzla sınırlarımız içerisinde özellikle marina, sahil ve bizim için önemli olan kırk pafta içerisindeki tarihi turistik alanlarımızda belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunarken, çok daha güzel bir Tuzla’yı, çevreye duyarlı bir Tuzlayı hep birlikte oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    e-scooter, Scooter, Tuzla, Denetim, Koronavirüs
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