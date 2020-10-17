Kırım Tatarlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet

Kırım Tatarları Bölgesel Milli Kültürel Özerklik Başkanı Ayvaz Umerov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kırım’ın statüsü ile ilgili açıklama yapmadan önce oraya bizzat gelip görmeye davet etti.

Kırım Tatarları Bölgesel Milli Kültürel Özerklik Başkanı Ayvaz Umerov, Sputnik’e açıklamasında Kırım dahil olmak üzere Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yarımadaya bizzat gelip görmeye davet etti.

Umerov, “Türkiye Kırım konusunda aceleyle çıkarım yapmadan ve adım atmadan önce, Türk yönetimini durumu içeriden incelemek ve gerçekleri dengeli ve olgun bir politikacıya yakışır şekilde kabul etmek için Kırım'ı resmi olarak ziyaret etmesini şiddetle tavsiye ediyoruz, bu bir kereden fazla da olabilir. Tüm bu ziyaretlerin sonucu ise her hâlükârda Kırım’ı Rus statüsünü tanımak olmalı” diye konuştu.

Umarov ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iki milyon Kırımlının Rusya’ya dönüş seçimini inatla reddeden Ukrayna ve sözde Batılı ortaklarının ipiyle kuyuya inmeme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile olan görüşmesi sonrasında, “Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. Türkiye Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecektir” açıklamasını yapmıştı.