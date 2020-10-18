Avrasya Araştırma'nın son anketine göre, "Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yurttaşların yüzde 27.9'u AK Parti, yüzde 25.1'i CHP, yüzde 10.2'si İYİ Parti, yüzde 6.9'u ise MHP'ye oy vereceğini söyledi. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 34.27, CHP yüzde 30.83, İYİ Parti yüzde 12.53 oldu.

Avrasya Araştırma'nın 9-13 Ekim tarihleri arasında SMS yönlendirmeli online sitemiyle gerçekleştirilen seçim anketi 30 Büyükşehir Belediyesi ve buralara bağlı 100 merkezi ilçeden seçmenlerin katılımı ile yapıldı.

Kemal Özkiraz'ın açıkladığı ankete göre kararsızlar dağıtılmadan önce katılımcıların 27.9’u AK Parti, yüzde 25.1’i CHP, yüzde 10.2’si İYİ Parti, yüzde 6.9’u ise MHP’ye, yüzde 6.4'ü HDP'ye oy vereceğini söyledi. Yeni kurulan DEVA 1.9, Gelecek Partisi ise 1.7 oranında tercih edildi. Katılımcıların yüzde 11.2’si ise kararsız olduğunu belirtti.

Avrasya Araştırma: CHP ve İYİ Parti'nin oy oranları yükseliyor https://t.co/9K2Zom8wer pic.twitter.com/GjL2aMW9EV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 18, 2020

​Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP ve İYİ Parti’nin büyükşehirlerde oylarını yükselttiği görüldü. Buna göre CHP’nin oyu yüzde 30.83, İYİ Parti’nin ise yüzde 12.53 oldu. AK Parti yüzde 34.27 oy alırken, MHP ise yüzde 8.47’de kaldı.

Araştırmaya katılanlara, “Yaşadığınız ilin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz” sorusu da yöneltildi. İstanbul’da yüzde 58.1’i Ekrem İmamoğlu’na, Ankara’da yüzde 57.3’ü Mansur Yavaş’a, İzmir’de yüzde 58.4’ü Tunç Soyer’e “Evet, oy veririm” dedi.

Avrasya Araştırma anketinde 'Yaşadığınız ilin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz' sorusuna;

- İstanbul’da %58.1 İmamoğlu’na,

- Ankara’da %57.3 Yavaş’a,

- İzmir’de %58.4 Soyer’e

“Evet, oy veririm” dedihttps://t.co/QhjEmO5HD3 pic.twitter.com/Ll8McJ3VZd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 18, 2020

​Araştırmaya katılanlara sorulan “Yaşadığınız ilçe belediyesinin Kovid-19 salgını ile ilgili tedbir ve hizmetlerinden memnun musunuz” sorusuna Millet İttifakı'nın yönettiği ilçelerde yaşayanların yüzde 53’ü “Evet, memnunum” yanıtını verdi. Cumhur İttifakı’nın yönettiği ilçelerde yaşayanların ise yüzde 49.9’u “Evet, memnunum” yanıtını verdi.

“Yaşadığınız Büyükşehir Belediyesi’nin Kovid-19 salgını ile ilgili tedbir ve hizmetlerinden memnun musunuz” sorusuna ise Millet İttifakı’nın yönettiği büyükşehirlerde yaşayanların yüzde 55.4’ü “Evet, memnunum” yanıtını verdi. Cumhur İttifakı’nın yönettiği büyükşehirlerde ise yüzde 48.8’i “Evet, memnunum” yanıtı verildi. Kayyım ile yönetilen belediyelerde ise yüzde 51.3, “Hayır, memnun değilim” yanıtı verildi.

Araştırmada 30 Büyükşehir’de yaşayanlara, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Kovid-19 hasta ve ölüm sayılarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 56.9’u “Hayır, inanmıyorum” yanıtını verirken, “Evet, inanıyorum” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 24.1 oldu.