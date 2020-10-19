Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 1958

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 1958 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 artarak 9 bin 371'e ulaştı. Bugün 116 bin 249 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1958 kişiyle birlikte 349 bin 519 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1424 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 305 bin 427'ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1447, hastalarda zatürre oranının yüzde 5.6 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 48.1

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 65.2

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 32.1

Ortalama temaslı tespit süresi: 7.5 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.6

Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020

​Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" dedi.