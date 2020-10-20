Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin fikrin Ortaçağ fikri bile değil, sen ondan bile geridesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Senin fikrin Ortaçağ fikri bile değil, sen ondan bile geridesin" diye seslendi.