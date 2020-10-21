İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 Ekim tarihinde iddiaya göre, bir büfeden pet şişede sahte içki satın alan 25 yaşındaki Soner P., alkolü tükettikten sonra fenalaştı.

Titreme ve nefes almada zorlanma şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soner P., tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Soner P.’nin cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberini alan yakınları ise yasa boğuldu.

Öte yandan Soner P.’ye sahte içki satan büfe işletmecisi 56 yaşındaki A.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ölü sayısı 26'ya ulaştı

Ödemiş ilçesinde hayatını kaybeden Soner P.’nin ölümüyle beraber, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı.