Sağlık Bakanı Koca, Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt verdi

Cem Yılmaz, pandemi döneminde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi için Bakan Koca'ya çağrıda bulunmuş ve hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtmişti. Daha sonra Twitter'dan bir mesaj daha atan Cem Yılmaz, Bakan Koca'nın kendisine olumlu yanıt verdiğini aktardı. Yılmaz, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum". dedi.

Sayın Sağlık Bakanımız @drfahrettinkoca Bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni cok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok tesekkür ediyorum .Doktorlarımız,hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileri yle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz Umudum bu — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 21, 2020

İşte Cem Yılmaz'ın çağrısı:

-Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.

-Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu.