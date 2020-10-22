Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri: Vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati söylenmeyecek

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, vefat eden vatandaşların defin günü, yeri ve saati duyurulmayacak.

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Kurul kararınca il sınırları içerisinde vefat eden kişilere ilişkin, camilerde ve belediyelerce yapılan anonslara kısıtlama getirildi.

Bu kapsamda anons ve selalarda vefat eden vatandaşların kimlik bilgilerinin dışında, defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, belediye başkanlıkları, müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapılmamasına karar verildi.

Salgın süresince mevlitler, birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenebilecek.

Ayrıca belediye ve camilerden, 3 saat aralıklarla vatandaşlar tedbirler hakkında bilgilendirilecek.