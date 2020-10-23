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    İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Nisandan daha kötü durumdayız, pozitif çıkanların sayısı 3'e katlandı

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    Vaka sayısı aylar sonra 2 binin üzerine çıkarken, İstanbul’daki durum endişe veriyor. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek, “Son 1 ayda ‘Çapa’da PCR testi pozitif çıkanların sayısı 3’e katlandı. İyileşip pıhtıdan ölenler var” dedi.

    Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı aylar sonra 2 binin üzerine çıkarken, İstanbul’daki durum uzmanları endişelendiriyor. Kovid-19 hasta sayısı ülke genelinde aylar sonra 2 binin üzerine çıkarken, Milliyet’e konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, son 1 ayda ‘Çapa’da PCR testi pozitif çıkanların sayısının 3’e katlandığını söyledi.

    Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, mevcut vaka yükünün Nisan ayından bile kötü olduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Tükek, “Test pozitiflik oranımız Haziran ve Temmuz’da yüzde 5’e gerilemişti. Ancak Ağustos ve Eylül döneminde önce yüzde 12 ardından yüzde 15 olan pozitiflik oranı, şuan için yüzde 35’e ulaşmış durumda. Maalesef bu oranların katlanarak artacağından endişeliyiz ancak gidişat hiç değil. Vatandaşlarımız, bu uyarılarımızı belki kanıksadı, belki de sıkıldı veya dikkate almaktan vazgeçti. Bir de, ‘atın ölümü arpadan olsun’ diyerek önemsemeyenler var. Herkes şunu bilsin ki, Nisan, Mayıs döneminden daha kötü durumdayız. Kamu hastanelerindeki yataklar dolmaya başladı. Bu gidişat devam ederse boş yatak bulmakta sıkıntı yaşanır. Artık tek vücut halinde Kovid-19 seferberliği ilan etmemiz gerekiyor” dedi.

    '2. kez yakalananlar var'

    Test sonuçları pozitif çıkan çok sayıda hastanın 30, 40 yaş arası gençlerden oluştuğunu dile getiren Prof.Dr. Tükek, şu uyarılarda bulundu:

    “Virüs kapan gençler arasında maalesef zatürre oranı da yükseliyor. Yatan hasta sayımızda da artış devam ediyor. Her gün tanıdıklarımız, dostlarımız arayıp, bir yakınının Kovid-19 olduğunu ve yatış yaptırmak istediğini söylüyor. Vaka artışı devam ederse, Nisan, Mayıs dönemindeki gibi tamamen Kovid-10 kliniğine dönmüş oluruz. İnsanların yanlış bildiği konular var. Bir kez Kovid-19 geçirenlerin antikor ürettiği ve bir daha hastalığa yakalanmayacağı düşüncesi doğru değil. Antikor 3 ay sonra işlevini yitirip, kayboluyor. Artık bize başvuran hastalar arasında 2. kez Kovid-19 geçirenler de var. Kimse ‘hastalığı geçirdim, bundan sonra bana bir şey olmaz’ demesin."

    ‘İyileşip pıhtıdan ölen var’

    Tek çarenin aşı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr Tükek, “Bu nedenle aşıya erişene kadar tıpkı Nisan, Mayıs dönemindeki gibi çok disiplinli davranmalıyız. Salgın daha da kötüye gidecek. Bugünleri mumla arayabiliriz. Vatandaş durumun ciddiyetinin farkında değil. Hastaların yüzde 95’i Kovid-19’u hafif semptomlarla atlattığı için önemsemiyor ancak bu vurdumduymazlığın sonu iyi olmaz.

    Tedavide kullanılan ilaçlar da kamuoyunda sürekli tartışılıyor. Şimdiye kadar Kovid-19’a karşı üretilmiş özel bir ilaç yok. Şu an için en etkin tedavi yöntemi olarak kortizon öne çıkmış durumda. Ağır hastalarda kortizon tedavisi de başlıyoruz. Çok önemli bir ayrıntı daha var. Kovid-19 damarlarda ağır tahribat yaratabiliyor. Hastalığı geçirdikten sonra kimse ‘kurtuldum’ demesin. Bazı hastalar iyileştikten birkaç ay sonra damarlarında oluşan tahribat ve pıhtı atması nedeniyle yaşamını yitiyor” uyarısında bulundu.

    Etiketler:
    Uyarı, Kovid-19, Koronavirüs, Tufan Tükek
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