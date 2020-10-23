Bilal Erdoğan: Herkes bir PlayStation’ı, Xbox'ı olsun ister, herkesin alabileceği şeyler değil elbette

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gençlerin teknolojiyle ilişkisiyle ilgili olarak "Herkes bir PlayStation’ı olsun ister, Xbox'ı olsun ister. Herkesin de alabileceği şeyler değil elbette, Türkiye fiyatlarında..." dedi.

Radyocu Adem Metan'ın organize ettiği ve Hakkı Alkan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji, Kemal Ekşioğlu gibi isimlerden oluşan Kamp Tayfa'nın bu haftaki durağı İstanbul oldu. Kampın bu haftaki konuğu ise, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dı.

Burada gençlerin teknolojiyle ilişkisini değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Herkes bir PlayStation ’ı olsun ister, Xbox 'ı olsun ister. Herkesin de alabileceği şeyler değil elbette, Türkiye fiyatlarında. Akıllı telefon sayısı 70-80 milyonlara geldi yanılmıyorsam. Hemen hemen her eve girmiş oldu. Bir şekilde çok ucuz tabletler üretildi, insanlara ulaştı. Milli Eğitim'in bir dönem kampanyası vardı, okullara ulaştırmaya çalıştı. Bizim zamanımızda evde televizyon olup olmadığıydı teknolojiyle ilişkimiz.

’ı olsun ister, 'ı olsun ister. Herkesin de alabileceği şeyler değil elbette, Türkiye fiyatlarında. Akıllı telefon sayısı 70-80 milyonlara geldi yanılmıyorsam. Hemen hemen her eve girmiş oldu. Bir şekilde çok ucuz tabletler üretildi, insanlara ulaştı. Milli Eğitim'in bir dönem kampanyası vardı, okullara ulaştırmaya çalıştı. Bizim zamanımızda evde televizyon olup olmadığıydı teknolojiyle ilişkimiz. Şimdi bilgisayarın var mı? Tabletin var mı? Akıllı telefonun var mı? O da yetmez güzel bir oyun konsolun var mı? Biz evimize çamaşır, bulaşık makinesi geldiğini hatırlıyoruz. Büyük olay. (Gülüyor) Şimdi bulaşık, çamaşır makinesi değil başka şeyler… Ülkenin gelir düzeyi arttıkça aradaki mesafeyi kapatmaya çalışacaksınız. Mesafeyi kapattıkça yeni teknolojik ilerlemeler olacak. Sanırım burada püf nokta bizim ortaya teknoloji ürünü koymamız. Onların Türkiye piyasasından dünyaya yayılması ve Türkiye piyasasında erişilebilir olmasını sağlayabilir. Çocukların teknolojiye ilerleyecekleri, gelişecekleri bir alan olarak bakmaları lazım."

Bilal Erdoğan, "Cep telefonunuzda hangi uygulamalar var?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Mesajlaşma uygulaması olarak Bip ve Signal var. WhatsApp kullanmıyorum, herkeste olduğu için sizi ulaşılabilir kılıyor. Hala SMS kullanıyorum. Google’ın çeviri uygulamasını kullanıyorum. Japonya’ya gittiğiniz zaman direkt resimden çeviriyor. Yemek tarifi programı var. Airbnb var, birkaç kere yurt dışına gittiğimde kullanmıştım. Dualingo var, Fransızca ve İtalyancamı unutmamak için. E-nabız uygulaması var. Müzik için Fizy kullanıyorum. İstegelsin var salgın zamanında indirmiştim.”

Üretici firma Sony, PlayStation 5'in (PS5) Türkiye'de satışa sunulacağı fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklamıştı.