Kayıt
13:57 24 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Numan Kurtulmuş

    AK Partili Kurtulmuş'tan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne: Böyle bir tehdit algısı varsa bunu paylaşmaları gerekir

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 179
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1042675305_0:0:3073:1729_1200x675_80_0_0_4517daac58980b53bca72532cb158e8d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010241043083002-ak-partili-kurtulmustan-abd-ankara-buyukelciligine-tepki/

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik uyarısıyla ilgili olarak "Böyle bir tehdit algısı ve bizim tarafımızda olmayan bir bilgi varsa bunu paylaşmaları gerekir. Dostluk bunu gerektirir" dedi.

    AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. 

    ABD'nin güvenlik gerekçesiyle Türkiye'deki diplomatik konsolosluk faaliyetlerini durdurma kararı aldığının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Böyle bir tehdit algısı ve bizim tarafımızda olmayan bir bilgi varsa bunu paylaşmaları gerekir. Dostluk bunu gerektirir. Bunun Türkiye'ye karşı belki bir takım manipülatif adımların hızlandırılmasıyla ilgili bir karar olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

    Numan Kurtulmuş, "S-400'le alakalı ya da son dönemdeki gelişmelerle ilgili olabilir mi?" sorusuna, "Olabilir. Türkiye'yi belli konularda köşeye sıkıştırmak için atılmış bir adım olabilir. Bir karşılığı yok. Bundan çok kısa bir süre içerisinde vazgeçeceklerini tahmin ediyoruz. Bizim tarafımızdan bilinen bir güvenlik endişesi yoktur" yanıtını verdi.

    Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

    • "Biz Türkiye olarak başka bir ülkedeki seçimin nasıl seyredeceği, seçimi kimin kazanacağı, taraf tutmak gibi bir pozisyon içinde yer almayız. Amerikan seçimlerini yakından takip ediyoruz. Amerika'da Trump'ın ya da Biden'ın kazanacak olması; buna göre ilişkilerimizi düzenlemeyiz.
    • Amerikan seçimleri başka, seçim sonrası senaryoların seyri başka... A planımız da B planımız da açıktır. Bazen maksadını aşan yorumlar ortaya çıkıyor. Sanki Türkiye'nin atacağı adımlar, Amerikan seçimlerinin seyrine göre değişecek gibi. Bunlar doğru değildir. Bütün hazırlıklarımızı yaptık.
    • Bir kere S400 meselesinin bugüne gelmesi, Türkiye'nin tercihi değildir. Bu işin bu noktaya gelmesindeki temel neden de ABD'deki politikacılarının tutumu. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bunu ya NATO'dan ABD'den temin edeceğiz. Yıllardır 'Senatodan geçmez, komisyondan geçmez' gibi mazeretler... Sen vermezsen, biz bunu temin etmek zorundayız.
    • Türkiye S-400'e yöneldi. Bize 'Neden S-400 aldınız?' diyemezler. İşi bu noktaya getiren ABD'nin katı ve tutucu tavrıdır. Birileri şundan endişe ediyor olabilir. Türkiye milli savunma sanayiindeki çıkışı sürdürdükçe, Allah'ın izniyle hava savunma sistemleriyle ilgili orta vadede kendi savunma sistemlerini... Nasıl ATAK helikopterlerini, İHA ve SİHA'larını yapabildiyse, Türkiye hava savunma sistemi kurabilecek noktaya gelecek. Bunun vermiş olduğu bir telaş da mümkün.

    • (Kuzey Kıbrıs'taki seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?) Bir kere önce hayırlı olsun, KKTC'nin tercihi tarihi bir tercihtir. Çok önemli bir tercihte bulundu Kıbrıs halkı. "Rum tezlerine teslim olalım, AB dayatmalarına eyvallah diyelim, taviz veren taraf hep biz olalım" Akıncı'nın ortaya koydukları buydu. "Müzakerelere varız ama Türkiye'den ayrı, Türkiye'nin desteği olmayan bir KKTC olarak ayakta kalamayız." Kıbrıs halkının tercihi iki yönlü çözüme yol açmaktır. Kıbrıs için yeni bir dönem başlamıştır.

    • (Grip aşısı) Sağlık Bakanlığı, pandemi ortaya çıktığında ilaçları getirerek depolarına koydu. Önemli başarı sağlandı. Grip aşısı konusu da her sene olan bir şey. Özellikle belli risk gruplarının grip aşısı, zatürre aşısı olmasını söyleyen doktorlar var. Ama herkes bu konuda doktorlarıyla beraber hareket etmesi lazım.

    • (Türk mallarına boykot) Buna gülüp geçiyoruz boykot kararı... İşte bazı ülkelerde Türk mallarının alınmasıyla ilgili faaliyetler içerisinde. Esas mesele nedir? Birbirinden ayrı her birisi büyük olan sorunlarla karşı karşıya Türkiye. Yeni bir dünya kuruluyor. Hele 90'lardan sonra kurulan o sistemlerin çöktüğünü görüyoruz. Yeni dünya kurulurken Türkiye'nin dünya sisteminin içinde yer almakta olduğunu herkes görüyor. Bunu gören bazıları da telaşa katılıyor. Türkiye onun için dünya beşten büyüktür diyor.

    • (İYİ Parti'deki tartışmalar) İYİ Parti'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bir partinin iç işidir. FETÖ karanlık bir çetedir. İlk harp okulu sorularını çaldığı sene 1974. Hala karda yürüyüp izini belli etmeyenler var mıdır, olabilir. FETÖ ile her alanda bütün devlet kurumlarında buna siyaset de dahil mücadele veriliyor. Bu mücadele ta ki bunlar sistemden temizlenene dek devam edecektir."

    Etiketler:
    AK Parti, dostluk, Tepki, Uyarı, Güvenlik, ABD Ankara Büyükelçiliği, Ankara, Numan Kurtulmuş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oyuncu Yana Koşkina
    MAXIM dergisine göre Rusya'nın en seksi kadınları
    Karikatür
    'ABD seçimlerinden önce buzdolabı büyüklüğündeki bir asteroit Dünya'ya çarpabilir'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet