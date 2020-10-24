AK Partili Kurtulmuş'tan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne: Böyle bir tehdit algısı varsa bunu paylaşmaları gerekir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik uyarısıyla ilgili olarak "Böyle bir tehdit algısı ve bizim tarafımızda olmayan bir bilgi varsa bunu paylaşmaları gerekir. Dostluk bunu gerektirir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

ABD'nin güvenlik gerekçesiyle Türkiye'deki diplomatik konsolosluk faaliyetlerini durdurma kararı aldığının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Böyle bir tehdit algısı ve bizim tarafımızda olmayan bir bilgi varsa bunu paylaşmaları gerekir. Dostluk bunu gerektirir. Bunun Türkiye'ye karşı belki bir takım manipülatif adımların hızlandırılmasıyla ilgili bir karar olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Numan Kurtulmuş, "S-400'le alakalı ya da son dönemdeki gelişmelerle ilgili olabilir mi?" sorusuna, "Olabilir. Türkiye'yi belli konularda köşeye sıkıştırmak için atılmış bir adım olabilir. Bir karşılığı yok. Bundan çok kısa bir süre içerisinde vazgeçeceklerini tahmin ediyoruz. Bizim tarafımızdan bilinen bir güvenlik endişesi yoktur" yanıtını verdi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle: