Yaşlı kadın, Erdoğan'la konuştu: Senin damadının adı Bayraktar mıydı, ona benim için sarıl

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de konuşmasının sonunda sahneye çıkan yaşlı kadınla konuştu. Yaşlı kadın, Erdoğan'a "Senin damadının adı Bayraktar mıydı, ona benim için sarıl" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen olağan kongresine katıldı. Burada bir gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, daha sonra sahneye çıkan yaşlı kadınla konuştu.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını belirten yaşlı kadın, "Çok emek veriyorsun Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadın, daha sonra Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a değindi. Erdoğan'a "Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?" diye soran yaşlı kadın, "Onu ben çok severim. Ona benim için sarıl. O çıktığı zaman acı kahve içmiş gibi sevinirim. Ona çok selam söyle" dedi.

Kayseri'de Safiye Teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında sıcak muhabbet: Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı? — Yeni Şafak (@yenisafak) October 24, 2020

Öte yandan kongreye Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da katıldı. Gözbaşı, Erdoğan'a Kayserispor forması hediye etti.