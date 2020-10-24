Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 3.5 ton sahte içki ele geçirildi

Sultangazi’de bir depo içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Depoya baskın düzenleyen ekipler 3.5 ton sahte içki ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.
Sultangazi'de bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri 3.5 ton sahte içki ele geçirdi.
Sultangazi’de bir depo içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Depoya baskın düzenleyen ekipler 3.5 ton sahte içki ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.
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