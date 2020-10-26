Koca: İstanbul'da 28 ilçede vaka artış oranı yüzde 50'nin üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İstanbul'daki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 28 ilçedeki vaka artış oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirten Koca, kurumlara evden çalışma kolaylığı sağlamaları için çağrıda bulundu.