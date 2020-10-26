Koca: İstanbul'da 28 ilçede vaka artış oranı yüzde 50'nin üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İstanbul'daki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Sözlerinin başında İstanbul'daki vaka artış oranına değinen Koca, "Geçen hafta içinde son 1 ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. Risk mevsim şartları nedeniyle giderek artacaktır" dedi.
Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir. Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında, teması kaçınılmaz kılan kalabalıklar olduğunu biliyoruz.
- Toplu taşıma pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konulardır. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz.
- Özel sektör ve kamu kuruluşları çalışma saatlerini gözden geçirmelidir. Kurumlar, ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığını sunmalıdır.
- Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir.
- İstanbul'un bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşıyor. Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz.
- Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bu destek için sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra, hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor.
- Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin.
- Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.
- Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik. Birazdan görevlerimizin başına döneceğiz. Eğer kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız şu andan itibaren salgını geriletmeyi başaracağız. Hepinize teşekkür ediyorum."
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