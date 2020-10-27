AK Parti’de 'İstanbul düğümü': 13 ilçe başkanı aday olmayacak

AK Parti, geçen hafta sonu gerçekleştirilen kongrelerle birlikte yaklaşık 900 ilçede yeni teşkilatlarını tamamladı; bazı illerde kongre süreçlerini başlattı. Partinin mevcut 13 ilçe başkanının ise yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

AK Parti’nin 8 Kasım’da Arnavutköy, Kağıthane ve Beykoz kongreleri ile başlatılması planlanan İstanbul ilçe kongre süreci ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti İstanbul il Başkanı Bayram Şenocak, geçtiğimiz haftadan itibaren ilçe teşkilatlarına tek tek ziyaretlerde bulunmaya başladı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak İstanbul teşkilatında 22 ilçe başkanının genel merkez tarafından görevden alındığı iddia edildi ancak değiştirilen 13 ilçe başkanının ismi kesinleşti. Buna göre Avcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Şişli, Tuzla ve Üsküdar ilçe başkanları 7. kongre sürecinde yeniden aday olmayacak.

11 başkanla devam

AK Parti, İstanbul’da 11 ilçede ise mevcut başkanlarla yola devam kararını netleştirdi. Buna göre Arnavutköy, Bakırköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Çatalca, Fatih, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Ümraniye ilçe başkanları, kongrelerine genel merkez adayı olarak katılacak. Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli, Şile ve Zeytinburnu’nun ise ilçe başkanlığı adaylık süreçlerinin henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Öte yandan Başkent Ankara’da Akyurt ve Altındağ’da genel merkez teşkilat temayül yoklaması yapıldı; 10 ilçede henüz kongreler tamamlanmadı. İzmir’de ise, üç ilçede kongrelerin tamamlanması bekleniyor.