Sahte içkiden 3 ölüm daha: Toplam can kaybı 87'ye yükseldi

Sahte içki yüzünden ölümler artıyor. Metil alkol zehirlenmesi yüzünden yurt genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Muğla'da ilk ölüm haberi Bodrum ilçesinden geldi. 47 yaşındaki Yelda Değirmen, internet üzerinden aldığı alkolü içtikten sonra rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan Dağıtman 17 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlerleyen saatlerde bir haber de Milas'tan geldi. 64 yaşındaki Ali İzzet Uslu, alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uslu'nun evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki bulundu. Sahte içki üreticilerine yönelik operasyonlar da sürüyor. Adana'da 7 bin 300, Manisa'da ise 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi.