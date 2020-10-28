Albayrak'tan Charlie Hebdo'nun Erdoğan karikatürüne tepki: Şiddetle kınıyorum, mizah değil terbiyesizliktir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Charlie Hebdo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo karikatürüne "Mizah değil terbiyesizliktir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Albayrak, Charile Hebdo dergisinin Erdoğan karikatürüne tepki göstererek karikatürü şiddetle kınadığını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

"İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir."

İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir! — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020

Çavuşoğlu: Tarihin çöplüğünde yok olacaklar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu karikatüre tepkini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Hakaret acizlerin silahıdır! Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir" dedi.

En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar.

Hakaret acizlerin silahıdır!

Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 28, 2020

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