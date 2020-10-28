Albayrak'tan Charlie Hebdo'nun Erdoğan karikatürüne tepki: Şiddetle kınıyorum, mizah değil terbiyesizliktir

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, şu ifadelere yer verdi:
"İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir."
İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Çavuşoğlu: Tarihin çöplüğünde yok olacaklar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu karikatüre tepkini dile getirdi.
Çavuşoğlu, "En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Hakaret acizlerin silahıdır! Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir" dedi.
En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 28, 2020
Hakaret acizlerin silahıdır!
Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir!
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