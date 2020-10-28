'Çukur Sokak' çetesine operasyon: MOBESE'ye el sallayıp uyuşturucu satmışlar

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonunu Beyoğlu'ndaki 'Çukur Sokak' ve etrafında faaliyet gösteren uyuşturucu çetesine yaptı. Çete üyeleri polis operasyonuna karşı motosikletli dört elemanını mahalle etrafında sürekli ring attırdı. Uyuşturucu çetesi paravan olarak birçok iş yeri açtı. Bunlardan bazıları ayakkabıcı, çiğköfteci ve kuru temizlemeciydi. Bu dükkanları kullanarak uyuşturucu sattılar. Bu sırada paravan olarak açtıkları iş yerlerinde de uyuşturucu satışına devam ettiler.

'Peşimize düşmenize gerek yok ağa, Çukur'da MOBESE'ye poz veriyorlar'

'Çukur Sokak' çetesini izlemeye alan narkotik ekipleri bir çete üyesinin aynı rap müzik şarkısında da yer alan 'Peşimize düşmenize gerek yok ağa, Çukur'da MOBESE'ye poz veriyorlar' sözünde olduğu gibi MOBESE kamerası önünde el sallayıp uyuşturucu sattığını tespit etti. Satıcının önce kameraya el salladığı sonra da taksideki yolcuya uyuşturucu sattığı anlarda MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) kayıttaydı.