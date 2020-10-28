Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 10 bini geçti: Yeni hasta sayısı 2305

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, bugün yaşamını yitiren 77 kişiyle birlikte 10 bin 027'ye yükseldi. Yeni hasta sayısı 2305 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artarak 10 bin 027'ye ulaştı. Bugün 128 bin 312 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 2305 kişiyle birlikte 368 bin 513

oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1662 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 319 bin 181'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1836, hastalarda zatürre oranının yüzde 5.0 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 50.8

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 67.1

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 33.4

Ortalama temaslı tespit süresi: 9 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.7