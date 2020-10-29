Hortuma kapılan araçta beli kırılmıştı: 'Şoförü araba düşer düşmez sürmeye devam edip canını kurtardı'

Hatay'da önceki gün çıkan yangında bir fabrikanın tahliyesi sırasında çıkan hortuma kapılan firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın Adana'daki tedavisi sürüyor. Yılmaz'ın kardeşi Nurettin Yılmaz, "Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçuyor. Neyse ki şoförü araba düşer düşmez sürmeye devam edip, canını kurtardı" dedi.

Hatay İskenderun'da önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edilmiş, bu sırada fabrikanın önünde hortum oluşmuştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapılmış, hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakılmıştı.

Yaralanan Yılmaz, İskenderun'da özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Adana'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, ameliyat edildi. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Selma Yılmaz’ın kardeşi Nurettin Yılmaz, yaşanan durumun kendilerini çok üzdüğünü ama ablasının mucize bir şekilde kurtulmasından dolayı şükrettiklerini dile getirdi.

İlçedeki yangının İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ne sıçramasının ardından alevlerin fabrika yakınına ulaştığını ve bundan dolayı hızlıca çalışanlarını tahliye etme kararı aldıklarını kaydeden Nurettin Yılmaz, ablasının da mülki amirlerle birlikte alevlerin ulaştığı noktaya giderek incelemelere katıldığı ve müdahaleye yardımcı olmak için çabaladığını kaydetti.

Şoförü canını kurtarmış

Ablası Selma Yılmaz’ın yangın bölgesinden otomobiline döndüğünü ve o sırada yangın nedeniyle bir patlamanın gerçekleştiğini dile getiren Nurettin Yılmaz, “Görüntülerde izlediğiniz gibi patlamanın etkisiyle bir hortum oluştu. Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçuyor. Neyse ki şoförü araba düşer düşmez sürmeye devam ediyor ve daha sonra ambulansla İskenderun’da bir özel hastaneye geçiyor. Durum belli olunca Adana’daki özel bir hastaneye geçtik. Ablam burada ameliyat oldu ve şu an çok iyi. 2-3 gün içinde taburcu olacak. Bugün yürümeye başlayacak. Tüm sevenlerimize teşekkür ve selamlarını iletti" diye konuştu.