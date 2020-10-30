Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Emine Erdoğan’ın çantaları hakkında başlayan tartışmalara değindiği yazısında, Erdoğan'ın kullandığı çantaların orijinal olmadığını yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Emine Hanım’ın bir çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın" eleştirisini ve Erdoğan'ın "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Yakılacak çantaları arıyorsan sizde çok" yanıtını hatırlatan Fırat, "Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Fırat ayrıca, “Bana aktarılan bilgiler ise şöyle” diyerek şunları söyledi:

© İHA Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız

Çanta tartışması

Ankara-Paris gerilimi devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yapmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasını hatırlatarak "Emine Hanım çantasını sarayın bahçesinde yaksın" demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine sert tepki göstermiş ve "Dün bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etmiş. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın. CHP'li kardeşlerime söylüyorum. Bu adamı görün. Ülke için bir sıkıntı bu. Benimle ilgili konuş, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş" demişti.