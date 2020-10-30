İYİ Parti'de disipline sevk edilen Özdağ: TV programında sorduğum sorunun cevabını verme imkanım ortaya çıkacak

"Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım. Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını bana söyledi. Ben de kendisine 'Devlet elindeki her bilgiyi vermez' dedim" şeklindeki açıklaması nedeniyle partisinin yönetimince disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, açıklama yaptı.

Açıklamasını kişisel Twitter hesabında paylaşan Özdağ, "Disiplin Kurulu sürecinde, televizyon programında sorduğum sorunun cevabını verme imkanım ortaya çıkacaktır" dedi.

Özdağ şöyle devam etti:

"Büyük bir bölümü üzerinde daha önce hiçbir kitap yazılmamış alanlarda 26 kitap yazmış, 16 önemli eserin editörlüğünü yapmış, milli güvenliğimiz konusunda onlarca rapor kaleme almış bir akademisyen ve milletvekili olarak, araştırma ve inceleme yapmadan herhangi bir açıklama yapmadığımı ilgili kamuoyu bilmektedir. İYİ Partimizin yetkili kurullarına, İYİ Parti'ye gönül veren milyonlara ve Türk kamuoyuna önümüzdeki süreçte bu açıklamayı neden yapmak zorunda kaldığımı detayları ile açıklayacağım."

Disiplin Kuruluna sevkim hususundaki basın açıklamam ektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur. pic.twitter.com/NyinVG6gtu — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 30, 2020

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