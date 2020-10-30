İzmir'de 6.6 büyüklüğünde şiddetli deprem

AFAD, saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı.

​Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak duyurdu.

​16,5 kilometre derinlikle meydana gelen ve İstanbul dahil çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depremin 15 saniye sürdüğü belirtildi.

'Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok'

​İstanbul Valisi Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.

İzmir Valisi Köşger ise, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" açıklaması yaptı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı binaların hasar aldığı ve yıkıldığı görüldü. NTV'ye açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, "Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık" dedi.

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yıkılan binalar olduğu belirtiliyor https://t.co/ZctAGOkcmv pic.twitter.com/6zV6duJF7g — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

​Bornova Belediye Başkanı İduğ, "Bayraklı tarafında yıkık bina sayısı fazla. 4 katlı binanın yıkıldığını biliyoruz. Yıkılan bina için sahaya çıkıyoruz. Bornova'nın merkezinde sıkıntı yok" diye konuştu.