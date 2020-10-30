Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.