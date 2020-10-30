Fox Ana Haber'e konuk olarak katılan Prof. Ercan şunları söyledi:

"Deprem ve terör yoksulun sorunudur. Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Çünkü yer inceleme çalışmalarına, inşaat mimari projelerine para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur."

Deprembilimci Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür' sözleri sosyal medyada gündem oldu https://t.co/FoXAVsuwek pic.twitter.com/LuQGRXwBLs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

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