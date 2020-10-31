Yer bilimci Prof. Dr. Yaltırak: İzmir depreminde çöken Rıza Bey Apartmanı sulak bostana yapılmış

Deniz jeoloğu ve jeofizikçi Cenk Yaltırak, İzmir depreminde yıkılan Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın çevresinin sulak bir bostan olduğunu söyledi.

İzmir Bayraklı’da çöken binalardan biri de Sakarya Caddesi, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan Rıza Bey Apartmanı'ydı. 8 katlı bina birçok kişiye mezar oldu.

Deniz jeoloğu ve jeofizikçi Cenk Yaltırak, yıkılan binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğunu gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerbilimci Yaltırak fotoğrafların altına şu mesajı yazdı: "Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin yaratır. Binadaki en ufak hatayı affetmez."

Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin yaratır. Binadaki en ufak hatayı affetmez. pic.twitter.com/zMKony5OLN — Cenk YALTIRAK (@CYaltirak) October 30, 2020

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