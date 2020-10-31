Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni için trafik düzenlemesi

İstanbul Valiliği, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için yarın düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle Üsküdar'da 09.00-15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, eski Anavatan Partisi Genel Başkanı, Rize Milletvekili ve 48. 53 ve 55. Dönem Başbakanı merhum Mesut Yılmaz'ın yarın saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazını müteakiben ebedi istirahatgahına uğurlanacağı bildirildi.

Söz konusu merasim nedeniyle 09.00 ila 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların duyurulduğu açıklamada, "Merhum eski Başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

"- Aksoy Sokak'a araç girişi Sırma Perde Sokak'tan kapatılıp Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecek.

- Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesini takiben Mahir İz Caddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesi'ne verilecek.

- Kısıklı Caddesi'nden Shibuya Sokak istikametine trafik kapatılarak akım Kısıklı Caddesi'ne verilecek.

- Kısıklı Caddesi'nden gelip Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İz Caddesi'ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecek. Trafik Nuhkuyusu Caddesi Karacaahmet Mezarlığı istikametine verilecek."

Alternatif güzergahlar ise "Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi." şeklinde belirlendi.