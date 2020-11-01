Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze tören öncesinde Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, kardeş Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti.

© DHA Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Erdoğan: Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de selamlaşıp bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin" dedi.

"Her nefis ölümü tadacaktır" ayetini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Nasıl ki şu anda musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İşte İzmir açıklarında meydana gelen olay, hepimizce malum. Bine yakın yaralımız var, 50'ye yakın ölenimiz, vefatımız var. Nerede ne zaman ne nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız şüphesiz ki millet olarak hepimizin en büyük zenginliği olacaktır. Bu vesileyle sizlerin şahsında milletime başsağlığı diliyorum."

Eski Başbakan Tansu Çiller ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de camiye gelerek Yılmaz'ın eşi ve oğluna başsağlığı diledi.

Yılmaz'ın naaşı, defnedilmek üzere Kanlıca'daki aile kabristanlığına götürüldü.