İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın kontrol altına alındı

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın çatısında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuldu.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.50'de GAMER Acil Durum Merkezine, 'İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın' ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, bina çatısındaki inşaat malzemelerinin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır."