Sağlık Bakanı: Soylu bir süre dinlenecek

Kovid-19'a yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Koca, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bakan arkadaşım Süleyman Soylu’nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim."

Bakan arkadaşım Süleyman Soylu’nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2020

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