58. saatte mucize: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan iki kardeşten biri kurtarıldı

Depremin üzerinden 58 saat geçmişken, Emrah Apartmanı'nda enkaz altında kalan iki kız kardeşten biri olan 14 yaşındaki İdil Şirin, sağ olarak çıkarıldı. Gece saat 01.00 sıralarında enkaz altından çıkarılan Şirin, tedavi altına alındı.