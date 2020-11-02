İzmir'de kiralar 1 günde 500 TL arttı

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evini taşımak zorunda kalan vatandaşlar, bazı fırsatçıların yüksek fiyat talepleriyle karşılaştı. Bir vatandaş kiraların bir günde 500 lira arttığını söylerken, bir diğeri ise nakliye fiyatlarının saatler içinde ikiye katlandığını ifade etti.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, İzmir depreminden sonra tüm Türkiye yardıma koştu. İzmirliler depremzedeleri yazlıklarına davet ederken oteller de kapılarının herkese sonuna kadar ücretsiz bir şekilde açık olduğunu söyledi. Hatta İzmir'de olmayanlar kullanmadıkları evlerin anahtarlarını bile bir şekilde depremzedelere ulaştırdı. Kent büyük bir dayanışmaya şahit oldu.

Herkesin yardım etmek için sıraya girdiği İzmir'de birkaç fırsatçı ise büyük tepki topladı. Acil olarak evlerini taşımak zorunda kalan ev sahipleri boş ev bulmakta zorlanırken, bazı emlakçıların kendilerine fırsatçılık yaptığını bazılarının ise özellikle yardımcı olmak için uğraştığını iddia etti. Ayrıca ev sahipleri bazı nakliye firmalarının da iki katı fiyat aldıklarını belirtti.

Bayraklı'da yetkililer tarafından ağır hasarlı olarak gösterilen bir binada oturan Süleyman Güler, "Binamız ağır hasarlı. Hemen eşyalarımdan bir kısmını alıp çıktım. Şimdi yeni ev bakıyorum. Bazı emlakçılar ellerinde ev olmamasına rağmen yardımcı olmaya çalışıyor. Zaten İzmir böyle bir şehir. Ama birkaç emlakçı gerçekten bu dönemde davranılması gerektiği gibi davranmıyor. Bunu da gördük. Biz açıkta kaldık. Onlar bu durumda 400-500 lira fazla kira talep ediyor. Bize bir sürü kriter soruyor. Böyle zamanda bu şekilde davranılmaz" sözleri ile yaşadıklarını dile getirdi.

Villaya bir günde 150 bin TL zam

İzmir Karşıyaka'da emlak ofisi sahibi Uğur Berkant Balta, İzmir’de az katlı ve müstakil evlere talebin depremden sonra arttığını söyledi. 1 günde satılık villa fiyatında 150 bin lira zam yapan mülk sahibi olduğunu belirten Balta, "Urla’da bir villa 850 bine ilandaydı. Müşteri geldi, mülk sahibi 1 milyon dedi” dedi.

Balta konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bornova’dan arayanlar az katlı ve 2010 sonrası yapılmış ev soruyor. Maddi durumu iyi olanlar ‘rakam önemli değil güvenli ev arıyorum’ diyor. Önümüzdeki dönemde Urla, Çeşme ve Sasalı’da fiyatlar daha da artacak.”

'Çeşme'ye giden komşumuz 4 bin lira nakliye ücreti ödedi'

Bayraklı'da yaşayan başka bir vatandaş ise acil olarak ev baktıklarını ancak ev bulmanın çok zor olduğunu belirtti.

Özellikle daha yamaç ve kayalık olan bölgelerde ev aradıklarını ancak bulamadıklarını aktaran bina sakini, "Evimizi boşalttık. Ev bulmak da zor. Bir de taşınmak zorunda olduğumuz için işin nakliye tarafı var. Şu anda en yakın yerlere bile 1500-2000 bin lira isteniyor. Dün Çeşme’ye giden komşumuz 4 bin lira nakliye ücreti ödedi bu normalde yarı yarıya daha azdı. Anlıyorum iş tehlikeli ama bu fiyatlar da olmaz” diye konuştu.