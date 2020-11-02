Adnan Oktar davasında mütalaa için ek süre verildi, duruşma ertelendi

Adnan Oktar grubuna yönelik 76’sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davada savcı, dosya niteliği ve sanık sayısı bakımından mütalaasını tamamlayamadığını söyleyerek ek süre talep etti. Mahkeme de mütalaasını hazırlaması için savcıya süre vererek duruşmayı erteledi.

Adnan Oktar cemaatine yönelik 76’sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada ek iddianameye karşı savunması alınmayan sanıkların savunma yapmasıyla devam etti.

Söz alan duruşma savcısı, “Tarafımıza süre verilse de dosya niteliği ve sanık sayısı bakımından mütalaayı tamamlayamadık. Mütalaayı hazırlamak için ek süre talep ediyoruz” dedi. Ara kararını açıklayan heyet, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor

İddianamede toplam 226 şüphelinin ‘Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘Cinsel istismar’ gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.