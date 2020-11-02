Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kedi canlı olarak çıkarıldı

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Rıza Bey Apartmanı'ndan beyaz renkli bir kediyi canlı olarak çıkardı.

İzmir'deki deprem sonrası 5 bina arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü Rıza Bey Apartmanı'ndan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri beyaz renkli bir kediyi canlı olarak çıkardı.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan kedi, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi. Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, kediyi enkazdan çıkardı.