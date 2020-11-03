İzmir'de enkazdan 3 cansız beden daha çıkarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir’de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı.

Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından, dün akşam saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinde binanın enkazından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

Gece boyunca 7 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Bu arada dün akşam saatlerinde yeniden arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı Yılmaz Erbek Apartmanı’nda enkazından çıkarılan ceset sayısı 7’ye ulaştı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.

Çalışmalarda, 124 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina, 119 orta hasarlı bina, 730 az hasarlı bina tespit edildi, 9 bin 314 binanın hasarsız olduğu belirlendi.

Hasar tespitinde 2 bin 698 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık, 2 bin 291 orta hasarlı, 11 bin 997 az hasarlı bağımsız bölüm belirlendi, 62 bin 638 bağımsız bölümde ise hasar bulunmadı.