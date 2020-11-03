Erdoğan: Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'le ilgili olarak kişisel Twitter hesabında mesaj paylaştı.
Erdoğan, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." dedi.
İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...
Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var... pic.twitter.com/CYtzgZQETu
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