İzmir'de 108. saatte beklenen umutlu haber gelmedi: Rıza Bey Apartmanı'nda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de yaşanan depremde yıkılan binalar arasındaki Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin, depremden sonraki 107. saatte enkaz altından bir ses duyduğu bildirildi. Ancak çalışmaların ardından, bir kişinin enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı.