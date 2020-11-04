YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),YÖK ve ÖSYM Başkanlığı'nın bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler sırasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını da yanıtladı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre bir milletvekilinin, "üniversite sınavında 700-800 bininci sırada üniversite kazanıp, yurt dışında tıp fakültesine kayıt yaptıranların daha sonra Türkiye'deki özel üniversitelere yatay geçiş yaptığı" iddiasını doğrulayan Saraç, "Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri 'O bir müktesep haktır' diyor. Maalesef böyle de bir durum var" dedi.