Süt toplama merkezinde 'süt banyosu': Bakanlık inceleme başlattı

Konya'da faaliyet gösteren süt toplama merkezinde bir kişi, süt tankerinde 'banyo yaptığı' görüntüleri TikTok'ta paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ilişkin olarak açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, inceleme başlatıldığını duyurdu.

Konya'da faaliyet gösteren Benefit Süt Toplama Merkezi'nde bir kişinin süt tankerinde banyo yaptığı anlara dair görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe saydığını belirttiği olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

#Konya’daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir.



Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 5, 2020

'Paylaşılan görüntülerin temel hedefi itibarsızlaştırma'

Benefit Süt Toplama Merkezi’nden yapılan açıklamada ise TikTok'ta yayınlanan bu görüntülerin temel hedefinin 'itibarsızlaştırma' olduğu savunuldu. Firmanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Süt toplama merkezinde 'süt banyosu': Bakanlık inceleme başlattıhttps://t.co/S6qFzoA8DU pic.twitter.com/f4HPpQu9jI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 5, 2020

​