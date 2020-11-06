Kurum: İzmir'de binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de binası az hasarlı olan vatandaşların evlerine girebileceğini söyledi. Kurum, "Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İzmir Valiliği'nde konuşan Kurum, “Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler” derken, orta hasarlı binalar için de "Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz" ifadesini kullandı.

Kurum, fahiş kira ve nakliye fiyatları için ise şunları söyledi:

"Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz."

Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: