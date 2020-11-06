14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü

Sakarya’da 14 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesi, Değirmendere mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki Semir Şair, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi görüyordu.

Semir Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şair’in cenazesi Değirmendere mahallesinde kılınan namaz sonrasında gözyaşlarıyla arasında defnedildi.