Süt kazanında 'banyo keyfi': 2 kişi tutuklandı

Konya'daki süt toplama merkezinde süt banyosu yapan Emre Sayar ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut tutuklandı.

Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

İşyeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken işçiler Emre Sayar ve görüntüyü kaydeden Uğur Turgut gözaltına alındı.

İfadelerinde görüntülerin 2 hafta önce kayda alındığını ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu savunan işçiler, polis merkezindeki işlemlerin ardından Konya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkan Sayar ve Turgut tutuklandı.