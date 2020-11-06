Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 2436

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2436 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artarak 10 bin 722'ye ulaştı. Bugün 145 bin 241 test yapıldı. Hastalığa yakalananların toplamı, bugün tanı konan 2 bin 436 kişiyle birlikte 389 bin 256 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1914 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 334 bin 293'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 2 bin 654, hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 51.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 68.5

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 32.9

Ortalama temaslı tespit süresi: 10 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.7

Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 6, 2020

​Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun" dedi.